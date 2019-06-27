Санкт-Петербург, 27 июня, 2019, 13:09 — ИА Регнум. Масштабные обыски в автосалонах группы компаний «Рольф» проходят 27 июня в Петербурге, Москве и других городах России, где работает автомобильный холдинг. Причиной следственных действий могут быть незаконные операции по выводу средств за рубеж.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

Петербургское издание «Фонтанка» отмечает, что в автосалонах работают сотрудники центрального аппарата СКР и Управления «К» ФСБ России, а также профильные сотрудники ГСУ СКР по Санкт-Петербургу и УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В пресс-службе петербургского УФСБ России корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что оперативно-следственные действия, ведущиеся в автосалонах «Рольф», курирует центральный аппарат ведомства.

При этом, по данным СМИ, работа автосалонов «Рольф», которых только в Петербурге насчитывается пять, во время обысков не прерывается.

ГК «Рольф» уже несколько лет подряд является лидером автомобильного рынка Петербурга. На его долю приходится каждый 6-й новый автомобиль, реализуемый петербургскими дилерами, или 16,5% от общего объема продаж новых автомобилей в городе.

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Как сообщало ИА REGNUM, петербургский авторынок переживает беспрецедентную консолидацию — если еще в 2017 году на топ-20 крупнейших холдингов приходилось 79,9% рынка, то по итогам 2018 года этот показатель составляет 84,3%. Тренд по укрупнению рынка наблюдается последние несколько лет, и связано это с ослаблением некоторых игроков и поглощением более мелких компаний крупными.