Москва, 27 июня, 2019, 12:11 — ИА Регнум. Национальный исследовательский технологический университет МИСиС признан лучшим высшим учебным заведением в России по версии журнала Forbes. Об этом 27 июня сообщается на сайте издания.

(сс) Sgnuskov МИСиС, корпус К

Суммарный результат вуза по трём показателям, по которым оцениваются университеты и академии — качество образования, востребованность выпускников и «фактор Forbes», учитывающий «элитность» учебного заведения и долю предпринимателей в общем количестве выпускников — составил 54,11 балла.

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С таким показателем университет занял первую строчку в рейтинге 100 лучших вузов России по версии Forbes, потеснив Российскую экономическую школу, ставшую лучшей в 2018 году. В нынешнее рейтинге РЭШ оказалась только на десятом месте с результатом 48,14.

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«На второй строчке расположился МГИМО (52,24 балла) — у него самый высокий среди всех ста вузов результат по фактору Forbes (11,69 балла). Третье место — у Московского физико-технического института (52,01 балла)», — говорится в сообщении.

Также в топ-5 вошли Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ (51,46 балла) и МГУ (51,27 балла).

Как сообщало ИА REGNUM, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова в 2018 году в числе 25 российских вузов вошёл в рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds. За год МГУ поднялся на шесть позиций и занял 84-е место.