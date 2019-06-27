Вашингтон, 27 июня, 2019, 11:52 — ИА Регнум. Министерство финансов США вновь отложили срок начала действия санкций в отношении «Группы ГАЗ» российского бизнесмена Олега Дерипаски, сообщается на сайте ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рикошет

Отмечается, что на этот раз срок продлен до 8 ноября 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Дерипаска, а также «Группа ГАЗ», которую он контролирует через холдинг «Русские машины», остаются в «черном списке» — SDN-листе. американского казначейства.

Тем не менее непосредственное введение санкций против «Группы ГАЗ» постоянно откладывалось, в последний раз — до 6 июля. Теперь этот срок снова передвинут.

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