Тбилиси, 27 июня, 2019, 11:49 — ИА Регнум. Грузинская полиция задержала мужчину, который напал на магазин техники в Тбилиси и удерживал в заложниках продавца, говорится в заявлении МВД Грузии. Ранее этот человек участвовал в акциях протеста.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

По данным следствия, 26 июня вооруженный ножом 32-летний мужчина ворвался в магазин техники и стал требовать деньги, угрожая расправиться с сотрудницей магазина. Злоумышленник повредил инвентарь магазина и товар, на месте его задержали патрульные полицейские.

Возбуждено уголовное дело о захвате заложника и преднамеренном повреждении чужого имущества.

Грузинские телекомпании показали видео, на котором задержанный обращается к участникам проходивших в Тбилиси манифестаций. Телекомпания «Рустави 2» сообщила, что мужчину вывели с митинга из-за его психического заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за антироссийских выступлений в Тбилиси власти РФ обратили внимание граждан на угрозы, связанные с визитом в Грузию. Указом президента РФ авиасообщение с этой страной будет временно ограничено с 8 июля.

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