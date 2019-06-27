Кампала, 27 июня, 2019, 11:49 — ИА Регнум. Уганда является первой и единственной страной в Африке, которая достигла и превзошла цель Всемирной организации здравоохранения по обеспечению доступа, лечения и информированности о гепатите В к 2020 году. Об этом передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на новую карту результатов ВОЗ, разработанную для отслеживания прогресса в борьбе с вирусной инфекцией на континенте.

(сс) Michell Zappa Уганда

Представители ВОЗ надеются, что к 2020 году около пяти миллионов человек в Африке получат лечение от хронического гепатита В и что число новых случаев снизится на 30% по сравнению с 2015 годом.

С 2015 года Уганда ежегодно тратит около 3 миллионов долларов США на бесплатную программу проверки на наличие вируса гепатита В и проводит кампанию по мобилизации и информированию населения на предмет вирусной инфекции. На сегодняшний день проверку прошли более четырех миллионов человек.

«Более 30% населения, инфицированного гепатитом В, теперь знает о своем статусе и может получить доступ к бесплатному медицинскому обслуживанию, что делает Уганду первой страной в Африке, которая превысила целевой показатель 2020 года на 20%», — отмечается в новой карте результатов ВОЗ.

Напомним, что гепатит В распространяется через кровь и жидкости организма, а также передается от матери к ребенку. Он поражает печень и ежегодно уносит жизни примерно 1,4 миллионов человек по всему миру, в основном из-за цирроза печени и рака. Гепатит С, который также поражает печень и имеет симптомы, сходные с гепатитом В, обычно распространяется только через кровь.

Кения входит в число стран Африки с высокой распространенностью гепатита В. Уганда и Танзания — страны, где более чем 100 000 детей живут с хроническим гепатитом В. Почти 50 000 детей с хроническим вирусом гепатита В живут в Кении и Руанде.

Хотя в большинстве стран лечение гепатита В и С осуществляется в специализированных центрах, ликвидация этой болезни требует задействования системы общественного здравоохранения и децентрализации, отмечает ВОЗ.

«Только Руанда (гепатит С) и Уганда (гепатит В) начали предлагать пройти бесплатный общенациональный анализ и находятся на пути к достижению цели 2020 года по диагностике и информированию общественности», — отмечает ВОЗ.

«Вы можете жить полной и достойной жизнью с гепатитом В, но самое главное — это профилактика, особенно вакцинация новорожденных. Для взрослых анализы и лечение по мере необходимости имеют решающее значение», — сказал Кеннет Кабагамбе, основавший Угандийскую национальную организацию людей, живущих с гепатитом В в 2012 году.

«На протяжении многих лет мы упорно работали для получения дополнительной государственной поддержки, и мы гордимся тем, что Уганда является одной из первых африканских стран, которая финансирует внутренние меры против гепатита B», — добавил Кабагамбе.

Он подчеркнул, что африканским странам необходимо самостоятельно финансировать внутренние усилия по предотвращению распространения гепатита В и С. Каждый год более 200 000 человек в Африке умирают от осложнений вирусного гепатита В и С, связанных с заболеваниями печени, включая цирроз и рак печени. Данные показывают, что вирусные гепатиты B (HBV) и C (HCV) поражают более 71 миллионов человек в странах Африки к югу от Сахары. Гепатит С поражает 10 миллионов человек во всем мире, в то время как гепатит В поражает более 60 миллионов человек. Тем не менее, только один из 10 младенцев в Африке получает вакцину против гепатита В при рождении, несмотря на ее низкую стоимость — менее $0,20 на ребенка.