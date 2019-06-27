Бишкек, 27 июня, 2019, 11:16 — ИА Регнум. Парламент Киргизии сегодня, 27 июня, одобрил постановление «О лишении статуса экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева», передает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Алмазбек Атамбаев

За принятие документа, позволяющего снять неприкосновенность с Атамбаева и начать его уголовное преследование, проголосовали 103 депутата, «против» — лишь 6.

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ИА REGNUM напоминает, что 13 июня 2019 года в парламенте Киргизии учредили спецкомиссию, в задачу которой входит подготовка обоснования для лишения неприкосновенности экс-президента Алмазбека Атамбаева.

Обвинителям удалось заручиться поддержкой 100 из 120 депутатов, после чего парламент занялся подготовкой к внесению в генеральную прокуратуру Киргизии представления о лишении Атамбаева неприкосновенности и возбуждении против него уголовного дела по обвинению в узурпации власти и коррупции.

Попытка ареста бывшего президента Киргизии может произойти в самое ближайшее время.

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