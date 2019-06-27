Астана, 27 июня, 2019, 09:25 — ИА Регнум. Объем услуг в сфере здравоохранения в Казахстане по итогам первого квартала 2019 года составил 292,7 мрлд тенге ($772 млн), что на 21% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 27 июня сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Казахстана

В Алма-Ате объем услуг в данном секторе вырос на 15,2%, до 49,4 млрд тенге ($130 млн), в Нур-Султане — на 9,6%, до 40,3 млрд тенге ($106 млн). Наибольший объем услуг приходится на больницы — 159 млрд тенге ($41,9 млрд), что на 14,9% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Объем услуг в области врачебной практики вырос на 38,6%, до 57 млрд тенге ($150 млн), в области специальной врачебной практики — на 25,7%, до 19,6 млрд тенге ($51,7 млн), в области стоматологии — на 24%, до 9,2 млрд тенге ($24,3 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого квартала 2019 года среднемесячная заработная плата в сфере здравоохранения и социальных услуг в Казахстане составила 115 795 тенге ($305,5), что на 13,8% больше, чем в январе-марте 2018 года.