Москва, 27 июня, 2019, 01:52 — ИА Регнум. На территории Грузии в настоящее время находятся 930 российских туристов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ростуризма.

Roberto Strauss Тбилиси

Уточняется, что соответствующие данные были получены ведомством от туристических операторов.

В Ростуризме отметили, что в период с 21 по 26 июня из Грузии уже вернулись 570 отдыхающих, все остающиеся туристы будут возвращены в Россию до 8 июля «в плановом порядке, согласно выписанным билетам».

Сообщается также, что общее число туристов, заключивших договоры на поездки в Грузию на период с 8 июля и до конца текущего года составляет 3,71 тысячи человек.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении с 8 июля авиасообщение с Грузией. В этот срок все российские туристы должны быть вывезены с территории этой страны.

Документ был подписан после того, как на официальную делегацию из России, прибывшую в Тбилиси на Межпарламентскую ассамблею православия, напали радикалы из прозападной грузинской оппозиции.