Вашингтон, 26 июня, 2019, 23:52 — ИА Регнум. Федеральное управление авиации США (FAA) выявило новый «потенциальный риск» Boeing 737 MAX, без устранения которого возобновление полетов лайнера пока невозможно, 26 июня передает агентство Reuters.

pjs2005 Самолёт Boeing 737-8 MAX

«FAA обнаружило (новый) потенциальный риск, который Boeing должен уменьшить» , — говорится в заявлении FAA.

Прекращение полетов Boeing 737 MAX после авиакатастрофы в Эфиопии уже нанесло огромный ущерб по репутации, заказам и общей капитализации американского авиапроизводителя.

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