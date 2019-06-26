Токио, 26 июня, 2019, 22:57 — ИА Регнум. В канун саммита «Группы двадцати» в японской Осаке посол КНР в Японии Кун Сюанью призвал Пекин и Токио к совместному формированию «свободного, открытого, инклюзивного и упорядоченного международного экономического порядка», сообщает 26 июня Синьхуа, корреспондент которой взял у дипломата эксклюзивное интервью.

Иван Шилов ИА REGNUM

Посол, подчеркнув, что Китай и Япония являются второй и третьей экономиками мира, очень сильно зависят от глобализации и свободы мировой торговли, а также от связей друг с другом.

В условиях протекционистского давления со стороны США ущерб наносится интересам обеих стран, что ухудшает внешние политические условия, в том числе для Японии. Кун Сюанью предложил Токио помощь КНР в успешном проведении саммита, предложив занять совместную позицию и превратив «двадцатку» в «многостороннюю платформу для глобального экономического управления». Китай и Япония, по его словам, должны взять на себя ведущую роль в дискуссиях на саммите, заняв общую позицию по сохранению многосторонних подходов и неприятию протекционизма.

В год 70-летия образования КНР посол предложил вывести отношения двух стран на новый уровень сотрудничества и совместно формировать мировую экономику открытого типа, а также содействовать региональной интеграции.

Отметим, что, по сути, Китай предлагает Токио выбрать между трехсторонним, с участием Южной Кореи, взаимодействием в создании зоны свободной торговли (ЗСТ) и активизацией японского участия в новой версии переучрежденного в 2018 году Транстихоокеанского партнерства.