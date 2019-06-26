Тифарити, 26 июня, 2019, 22:56 — ИА Регнум. Пабло-Игнасио де Дальмасес (Барселона, 1945) был последним директором «Радио Сахара» (Radio Sáhara), а также первым и последним главой издания «Реальность» (La Realidad) — двух СМИ, которые в ходе последней фазы испанского присутствия в Западной Сахаре пытались подготовить коренное население к самоопределению. Однако эти ожидания были обмануты, когда Мадрид, озабоченный надвигающимся концом Франко, 14 ноября 1975 года уступил управление этой территорией Марокко и Мавритании.

Sadr-russia.ru Западная Сахара

Пару недель назад журналист вспоминал эти времена, участвуя в презентации доклада испанского отделения «Репортеров без границ» об отсутствии свободы прессы в Западной Сахаре. Его впечатления собраны в книге «Ураган над Сахарой» (2010), которую де Дальмасес обсудил с испанским изданием ABC по телефону.

«По сравнению с другими державами в Африке, каким было колониальное управление Испании в Западной Сахаре? Чем оно отличалось от управления других стран?» — спросил представитель ABC.

«Жители Сахары говорят, что мы, испанцы, вошли в Сахару путем договора. Хотя не было подписано никаких документов, действительно имел место молчаливый договор. Испания была слабой страной с незначительными вооруженными силами, очень потрепанной войной с Марокко, и не была готова к захвату этой зоны огнем и мечом. Она договорилась с племенами, были утверждены соглашения. Почти не было смертей — за исключением небольшого инцидента в Villa Cisneros в 1885 году, это был племенной вопрос. Но в обмен на мирное занятие территории Испания обязалась уважать жизнь, обычаи, традиции, религию и язык местных жителей. Она закрывала глаза на рабство, которое просуществовало до ее ухода», — рассказал бывший глава «Радио Сахара».

«Что вызвало резкий уход Испании из Западной Сахары?» — поинтересовался корреспондент.

«Я бы сказал, что совпал целый ряд конкурирующих факторов, некоторые из которых были чисто случайными и непредсказуемыми, — ответил де Дальмасес. — Намерения Мадрида пошли прахом, поскольку Марокко реализовало политику откладывания референдума, прося у ООН вынести вопрос на рассмотрение Гаагского трибунала. Вердикт трибунала был в пользу сахарийцев, но уже удалось достичь растягивания процесса на год. В этот год Франко был серьезно болен. Затем, когда был озвучен вердикт, Хасан II его исказил. Сказал: «Нас сочли правыми». И организовал Зеленый марш. В Испании была очень деликатная ситуация: с ETA, совершавшей убийства, с GRAPO [леворадикальной организацией]… Правительство Ариаса испугалось и не захотело начинать новый исторический этап, переходный, с конфронтации с Марокко, помимо всего прочего. Испания уступила управление и удалилась».

Обратившись к современности, Пабло-Игнасио де Дальмасес подчеркнул, что испанцы чувствуют солидарность с жителями бывшей колонии.

«Есть осознание, что мы поступили неправильно в Сахаре. Это чувство вины воплотилось в кампанию «Каникулы в мире», в рамках которой тысячи сахарийских детей приезжают сюда провести каникулы; в «караваны солидарности», доставляющие грузовики с пищей, медикаментами и книгами; в поддержку неправительственных организаций. Администрации местного значения участвуют в этом, но правительство Испании — нет. Правительство, что левое, что правое, не называет легитимной марокканскую оккупацию, поскольку это противоречило бы позиции ООН, но оно умывает руки. Не хочет проблем с Марокко. У Рабата есть три механизма, чтобы шантажировать Испанию: это тема мигрантов с территорий к югу от Сахары, тема рыбной ловли, а также Сеуты и Мелильи [испанских анклавов в Марокко]», — отметил ветеран журналистики.