Страсбург, Франция, 26 июня, 2019, 22:22 — ИА Регнум. Парламентская ассамблея Совета Европы выбрала нового генерального секретаря Совета Европы. Голосование состоялось сегодня, 26 июня.

Вадим ДОЛГАНОВ Парламентская ассамблея Совета Европы

Новым генеральным секретарем Совета Европы стала представитель Хорватии Мария Пейчинович-Бурич. Она будет занимать пост генерального секретаря в течение ближайших пяти лет.

Позиция Пейчинович-Бурич по «российскому вопросу» достаточно умеренная.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня ПАСЕ приняла резолюцию, которая восстанавливает полномочия российской делегации в полном объеме, однако у этого восстановления есть ряд условий, которые Россия должна выполнить, чтобы подтвердить эти полномочия.