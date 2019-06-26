Иван Шилов ИА REGNUM Радио REGNUM

Москва, 26 июня, 2019, 22:30 — ИА Регнум. Бои на Халхин-Голе 1939 года в Монголии в настоящее время воспринимают как войну за независимость страны от японских захватчиков. Об этом заявила профессор Монгольского государственного университета Урангуа Жамсрангийн в ходе круглого стола на тему «К 80-летию событий на Халхин-Голе. Уроки для современности». В пресс-центре ИА REGNUM собрались учёные и политологи из России и Монголии.