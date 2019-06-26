Белгород, 26 июня, 2019, 21:02 — ИА Регнум. Белгородский активист Максим Климов обратился в прокуратуру с жалобой на митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна, заявившего, что Великую Отечественную войну «выиграли крещёные люди». Об этом активист сообщил на своей странице в соцсети.

Saint-Petersburg Theological Academy Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн

«В истории войны есть очень показательный для нас урок. В первые месяцы войны практически более 60% Красной армии — то есть молодых бойцов, которые рождены были уже в безбожное время, большинство из них не были крещёные, — они были убиты. Это была жертва несоизмеримая. Это была жертва, которая была принесена за безбожие. И войну выиграли крещёные люди — те, кто призваны были, чтобы духовно победить эту машину, хорошо отлаженную», — заявил митрополит Иоанн 22 июня на мероприятии, посвящённом годовщине начала Великой Отечественной войны.

В заявлении активиста говорится, что митрополит оскорбил миллионы солдат Красной армии, исповедовавших мусульманство, иудаизм и буддизм, а также не принадлежавших ни к одному вероисповеданию. Также, по мнению Климова, митрополит, являясь публичной персоной, распространяет заведомо ложные сведения о конфессиональном составе Красной армии и различном влиянии разных конфессий на результаты войны.

Белгородец просит прокуратуру проверить выступление митрополита на предмет наличия преступлений, предусмотренных уголовными статьями 148 и 354.1 («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих» и «Распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, совершенные публично»).