Провалы рынка: в Госдуме объяснили цель законопроекта об опасных отходах
Москва, 26 июня, 2019, 19:42 — ИА Регнум. Отсутствие реального контроля в сфере обращения с отходами
«Проблема обращения с отходами
По его словам, ежегодно в России образуется 350−400 тыс. тонн опасных отходов, при этом действующие мощности по утилизации позволяют обезвредить только 1,5% — около 4 тыс. тонн.
«Сейчас отсутствует реальный контроль в этой отрасли обращения с отходами. Можно сказать, что так называемый «свободный» рынок в этой сфере показал свою несостоятельность. Мощности для переработки не были построены, отсутствие контроля в процессе утилизации приводит к накоплению опасных отходов и образованию несанкционированных свалок», — указал депутат.
По его мнению, ситуацию, сложившуюся в отрасли, можно охарактеризовать «миной замедленного действия».
«Мы не сможем добиться кардинальных изменений в этой отрасли без особого государственного регулирования деятельности. Системе нужен единый оператор, ответственный за эффективную и безопасную систему обращения с отходами
Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и Федеральный закон «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (в части совершенствования правового регулирования обращения с отходами
В соответствии с проектом закона, будут созданы современные и технологичные мощности по переработке и обезвреживанию этих отходов, что позволит существенно сократить, а постепенно и исключить их поступление на полигоны ТКО.
«Законопроект не ограничивает конкурентную среду в этой отрасли. Те предприятия-отходообразователи, которые раньше сами обезвреживали и размещали отходы
«Появление информационного учета и контроля со стороны общероссийского оператора в лице «Росатома» создаст условия для переработки или полного уничтожения отходов
Отметим, что законопроект о единой государственной системе обращения с отходами I и II класса опасности был принят Госдумой 26 июня в первом чтении.