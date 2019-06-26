Лос-Анджелес, США, 26 июня, 2019, 16:29 — ИА Регнум. Режиссер Уэс Болл показал, как бы выглядел игровой фильм по комиксам «Мышиная стража». Демонстрационный ролик появился на YouTube-канале кинематографиста 25 июня.

BrokenSphere Дэвид Питерсен подписывает экземпляр комикса Мышиная стража

В комментариях под видео Болл («Бегущий в лабиринте», «Падение богов») рассказал о работе над компьютерной графикой: за 12 недель съемочная группа смогла создать игровой движок, передающий, по мнению режиссера, объем проделанной работы и атмосферу будущего фильма. В работе использовались технологии WETA, ранее примененные в производстве фантастического фильма «Планета обезьян».

Ранее компания Disney отказалась от экранизации «Мышиной стражи», также известной в России как «Мышиная гвардия». Фильм должен был быть основан на одноименных комиксах и настольно-ролевой игре, а в главных ролях должны были сниматься Идрис Эльба («Тор: Рагнарек») и Джек Уайтхолл («Благие знамения»). Теперь режиссер фильма надеется найти новых партнёров для съёмок.

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«Мышиная стража» — комиксы Дэвида Питерсена в жанре средневекового фэнтези. За свои графические романы о приключениях маленьких мышиных стражей Питерсен был награжден премией Айзнера и двумя премиями Харви. Комиксы выпускало издательство Archaia Studios Press с 2006 года.