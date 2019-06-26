Москва, 26 июня, 2019, 14:53 — ИА Регнум. Бывший глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Виктор Болотов положительно относится к предложению разрешить пользоваться интернетом на ЕГЭ и ОГЭ.

Цитата из х∕ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1965. СССР Экзамен

«Саму идею поддерживаю. Это старый вопрос борьбы со списыванием, борьбы со шпаргалками», — цитирует НСН Болотова.

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По его словам, человеку нужно дать возможность пользоваться источником, но вопрос необходимо ставить таким образом, чтобы ответа не было в интернете.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СМИ сообщили, что на едином государственном экзамене (ЕГЭ) и основном государственном экзамене (ОГЭ) по гуманитарным предметам выпускникам могут разрешить пользоваться интернетом для поиска информации.

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