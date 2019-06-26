Санкт-Петербург, 26 июня, 2019, 14:56 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Виталий Милонов («Единая Россия») высказал возмущение нарушениями в ходе муниципальной избирательной кампании в Северной столице и обратился к главе ЦИК России Элле Памфиловой с просьбой проверить ситуацию в ряде районов города.

Assembly.spb.ru Виталий Милонов

Как утверждает Милонов, «враги города и страны чинят препятствия для регистрации патриотических кандидатов для участия в муниципальной кампании», а представители некоей «либеральной хунты <…> занимаются подлогами, организуют свалки и стычки, нарушают выборное законодательство города и страны».

Отдельно депутата тревожит ситуация в муниципалитете «Красненькая речка» в Кировском районе, который входит в думский депутатский округ Милонова.

«Ко мне обращаются независимые кандидаты, которые утверждают, что комиссия умышленно выдает им подложные направления на открытие счета. Другими словами, ИКМО толкает людей на грубое нарушение выборного законодательства, которое повлечет неизбежное их снятие с участия в кампании», — говорится в обращении Милонова, имеющемся в ИА REGNUM.

Тем самым под ударом оказывается престиж государственной власти в целом и легитимность муниципальной кампании в Петербурге, считает думский депутат.

«В целях профилактики возможных грубых нарушений выборного и иного законодательства Санкт-Петербурга и Российской Федерации прошу Вас организовать выездную проверку обозначенных проблемных точек компетентными сотрудниками Центральной избирательной комиссии», — просит Виталий Милонов председателя ЦИК Эллу Памфилову.

Читайте также: Количество жалоб в Горизбирком Петербурга на выборы достигло почти трехсот

Напомним, сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии председатель Горизбиркома Санкт-Петербурга Виктор Миненко сообщил, что к нему поступило уже почти 300 жалоб на ИКМО в Петербурге. В ЦИК известно о сокрытии назначения выборов, что помешало кандидатам зарегистрироваться, о «фальшивых очередях», не допускающих кандидатов в ИКМО, и других нарушениях на муниципальных выборах.