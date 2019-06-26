Лондон, 26 июня, 2019, 14:22 — ИА Регнум. До 20 миллионов рабочих мест на производстве во всем мире могут быть заменены роботами к 2030 году, по данным аналитической компании Oxford Economics, 26 июня передает ВВС.

Цитата из тс Любовь, смерть и роботы. 2019. США Три робота

Согласно полученным данным, люди, которых заместят роботы, вероятно, обнаружат, что потребности в кадрах в сфере услуг сократятся вследствие автоматизации; тем не менее автоматизация также будет стимулировать увеличение количества рабочих мест и экономический рост. Аналитики говорят о необходимости принятия мер для предотвращения пагубного роста неравенства доходов. Сообщается, что каждый новый промышленный робот уничтожает 1,6 производственных рабочих мест, при этом наименее промышленно развитые регионы страдают больше. Регионы, где многие работающие имеют низкую квалификацию, как правило, имеют более слабую экономику и более высокий уровень безработицы, а потому гораздо более уязвимы к потере рабочих мест из-за роботов, сообщает Oxford Economics.

Более того, рабочие, которые уходят с производства, как правило, получают новые рабочие места в сфере транспорта, строительства, технического обслуживания и офисной и административной работы, которые также оказываются уязвимыми в силу автоматизации. В среднем каждый дополнительный робот в этих регионах с рабочей силой низкой квалификации может почти вдвое сократить рабочие места по сравнению с высококвалифицированными регионами той же страны, усугубляя экономическое неравенство и политическую поляризацию, которая уже растет, сообщает Oxford Economics.

Оказалось, что чем более монотонна и однообразна работа, тем больше риск ее замещения роботами. Однако работа, выполнение которой требует сострадания, творчества или социального интеллекта, скорее всего, останется за людьми «в течение десятилетий». Аналитики призывают политиков, бизнес-лидеров, рабочих и учителей подумать о том, как развить свои умения и навыки, чтобы адаптироваться к грядущей автоматизации. С 2000 года роботы уже захватили около 1,7 миллиона рабочих мест в обрабатывающей промышленности, в том числе 400 000 — в Европе, 260 000 — в США и 550 000 в Китае.

Oxford Economics предсказывает, что Китай будет иметь самое автоматизированное производство, с 14 миллионами промышленных роботов к 2030 году. В Великобритании могут быть замещены роботами несколько сотен тысяч рабочих мест. Однако расчеты показывают, что, если количество роботизированных установок вырастет на 30%, это создаст 5 триллионов долларов дополнительного мирового ВВП. На глобальном уровне рабочие места будут создаваться с той же скоростью, с какой они уничтожаются.