Чебоксары, 26 июня, 2019, 12:17 — ИА Регнум. Захоронение, которое обнаружено в ходе проведения земляных работ на месте музейного сада в чувашском Алатыре, предположительно дореволюционное. В настоящее время назначен ряд экспертиз, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Пресс-служба СУ СКР по Чувашии

По его словам, экспертиза будет проводиться с привлечением специалистов в области истории и археологии.

Старший помощник главы СУ СКР по Чувашии Олег Дмитриев «Предположительно, это дореволюционное захоронение. Экспертизы назначены. Давность захоронения устанавливается».

Пресс-служба СУ СКР по Чувашии

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне в Алатырском краеведческом музее при проведении земляных работ на территории музейного сада обнаружены фрагменты человеческих останков. Выкопано восемь черепов, три из которых предположительно детские. Сотрудники музея «строят догадки, каким образом данное захоронение могло оказаться на территории бывшего учебного заведения».

Отметим, на данном месте размещались учебные заведения, в частности, городское училище и Челюскинская школа. В 1990 годах здесь был учебный корпус Алатырского филиала Чувашского государственного университета, в 2016 году памятник архитектуры регионального значения был передан в оперативное управление краеведческому музею.

Напомним, осенью 2017 года в Чебоксарах при земляных работах в древнейшей части города — в сквере Константина Иванова, обнаружили ряд артефактов, одной из последних стало монашеское погребение. Расположено оно в северном приделе бывшего женского монастыря, куда в 1601 году была выслана и была захоронена бабушка первого царя боярыня Мария Шестова.

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