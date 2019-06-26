Улан-Удэ, 26 июня, 2019, 11:57 — ИА Регнум. Надо заниматься не запретами, а развивать цивилизованный отдых на Байкале. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM известный в Бурятии общественный деятель и эколог Евгений Кислов, комментируя предложение спецпредставителя президента России Сергея Иванова об ограничении числа туристов, отдыхающих на озере.

Владимр Вучичевич-Сибирский. Берег Байкала. 1910

«У нас была страна Советов, стала страна запретов. Меня удивляет крен на постоянные запреты, которые исходят от федеральной власти. Я считаю, что это не дело, это нарушение прав человека — права на передвижение по территории Российской Федерации», — отметил он.

Это тем более странно, учитывая, что в Бурятии уже есть очень хороший опыт, как решить эту проблему.

Евгений Кислов «На въезде в Забайкальский национальный парк взимается плата с каждой въезжающей машины. И люди прекрасно знают, что они получают взамен. Они получают места под палатки, столы со скамьями под навесами, туалет и вывоз мусора ежедневный. Конечно, национальных парков много не наделаешь, но в Бурятии есть хороший опыт по созданию особо охраняемых природных территорий местного значения — три такие территории по берегу Байкала в наиболее популярных местах и на озере Щучьем. Где также проводится сбор денег, и, соответственно, уход за территорией. Я считаю, что это очень хорошая мера для небогатых туристов, которые хотят отдохнуть на природе, и это нужно развивать».

По его словам, нужно развивать подобные направления, а не запрещать поездки. С дикими туристами, которые также никуда не денутся, должны работать природоохранные ведомства, заставляя их убирать за собой мусор, считает эколог.

Напомним, ранее представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что «Байкал вызывает все больше беспокойства». Для сохранения экологической безопасности озера он предложил ограничить поток туристов. Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов (КПРФ), как сообщало ИА REGNUM, считает, что искусственное ограничения турпотока на озеро Байкал приведёт к социальной катастрофе, так как местное население останется без работы.

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