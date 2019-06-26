Москва, 26 июня, 2019, 11:38 — ИА Регнум. Вопрос использования компьютерных технологий и интернета при сдаче ЕГЭ или отдельных предметов назрел давно. В первую очередь это касается информатики (в 2019 году сдавало около 100 тыс. человек), которую невозможно изучать без решения конкретных ситуаций, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры статистики РЭУ им Г. В. Плеханова, к. э. н Ольга Лебединская.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

«Возможности применения интернета на других экзаменах пока достаточно спорный. Вторым предметом, должен стать иностранный язык (в 2019 г. сдавало 99 тыс. человек), цель которого — проверка разговорных навыков в форме диалога. Высокие возможности применения интернета в естественно-научных дисциплинах (физика, химия) в части необходимости выполнения «экспериментальных» заданий, поиск информации в интернете, с электронными таблицами, создание презентаций.

В обществознании уже сейчас вопрос #12 нацелен на проверку умений анализировать табличный материал, в истории вопрос #16 — на проверку знания карты, #17 — на узнавание памятников культуры», — пояснила эксперт.

С учётом того, что в 2018—2019 гг. изменился тренд в популярности дисциплин в сторону естественно-научного цикла (прирост желающих сдавать биологию составил 32 тыс. человек, химию — 21 тыс., физику — 19 тыс.), целью должна стать не просто техническая проверка умения делать выбор из многих, а выявление и оценка умения проанализировать, сопоставить, выдать собственную интерпретацию прочитанного, фильтрация недостоверных данных.

«К сожалению, общественный прогресс всегда противоречив. С одной стороны, формирование объективных критериев проверки знаний и борьба со «сливом», с другой стороны, необходимость формирования критического мышления у школьников», — считает Лебединская.

Все понимают, что полностью погружать в «цифру» детей нельзя. Необходимо найти тонкую допустимую грань между цифровизацией и живым общением с педагогом. В противном случае учителя столкнутся с тем, что сами же будут «натаскивать» детей на пользование интернетом во всё больших масштабах.

«С технической стороны вопрос должен быть решён в ближайшее время. Основная сложность — формирование нового банка заданий. Понятно, что такая форма облегчит проверку базовых навыков знания предмета, но однозначно затруднит ее креативную составляющую. В любом случае, легче экзамен не станет. Для школьников такая форма сулит только одно — повышение уровня требований и усиление индивидуализации», — высказала свое мнение эксперт .

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что на едином государственном экзамене (ЕГЭ) и основном государственном экзамене (ОГЭ) по гуманитарным предметам выпускникам могут разрешить пользоваться интернетом для поиска информации.

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