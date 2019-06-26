Ростов-на-Дону, 26 июня, 2019, 09:43 — ИА Регнум. Депутат Законодательного собрания Ростовской области Евгений Федяев (ЛДПР) требует от городских властей отмены дорогостоящего ремонта туалетов в здании мэрии. Соответствующее обращение направлено в адрес и.о. сити-менеджера Алексея Логвиненко.

Администрация города Ростова-на-Дону

Согласно техническому заданию, подрядчик должен провести капремонт санузлов. Однако, по мнению народного избранника, без турецких унитазов и итальянских умывальников работники администрации вполне смогут прожить. Вместо этого Федяев предлагает направить сэкономленные средства на оснащение города-миллионника биотуалетами, на отсутствие которых регулярно жалуются жители областного центра.

Депутат также напомнил, что капитальный ремонт туалетов в ростовской мэрии проводился не так давно. В 2016 году эти работы стоили муниципальной казне более 5 млн рублей.

«Проведение такой расточительной закупки за счёт бюджетных средств в условиях непростой экономической ситуации в Донском регионе просто недопустимо. Предлагаю отменить объявленный аукцион на ремонт туалетных комнат в администрации Ростова-на-Дону и направить эти деньги на социальные нужды, в том числе на установку необходимого количества биотуалетов и санитарно-гигиенических комплексов, не обязательно иностранного производства», — указал депутат.

В своём обращении Федяев напомнил, что дефицит городского бюджета в 2019 году составляет 1 млрд 922,9 млн рублей.

ИА REGNUM ранее сообщало, что заказчиком выступает муниципальное казенное учреждение «Городское хозяйственное управление города Ростова-на-Дону». Согласно техзаданию, исполнитель условий договора должен полностью заменить сантехнику, положить новую плитку, оборудовать подвесной потолок. Срок выполнения работ — 120 дней.