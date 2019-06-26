Лос-Анджелес, США, 26 июня, 2019, 08:20 — ИА Регнум. Вин Дизель выложил в сеть видео со съемок девятой части фильма «Форсаж». Ролик он опубликовал 25 июня на своей странице в Instagram.

Gage Skidmore Вин Дизель

https://www.instagram.com/p/BzGh3YqlddW/

В кадр попал сам Вин Дизель и актриса Мишель Родригес. Участники проекта отметили: они не могут поверить в то, что снимают уже девятый фильм франшизы, и поблагодарили её поклонников за эту возможность.

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Напомним, восьмая часть «Форсажа» вышла на экраны в апреле 2017 года, снял картину режиссёр Феликс Гэри Грей. При бюджете $250 млн фильм собрал в мировом прокате более $1,23 млн.