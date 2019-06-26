Иркутск, 26 июня, 2019, 08:09 — ИА Регнум. В Приангарье появились сразу две петиции в защиту задержанного недавно в Москве министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды, ставшего фигурантом громкого уголовного дела о сплошных вырубках в заказнике «Туколонь». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, первая, опубликованная на официальном сайте Иркутской области, подписана от имени губернатора Приангарья Сергея Левченко. Обращаясь к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и её коллеге из Приангарья Виктору Игнатенко, глава региона выразил чрезвычайную обеспокоенность.

Байкальская природоохранная прокуратура Сплошные «санитарные» рубки региональном заказнике «Туколонь»

«Предъявленное обвинение противоречит фактическим обстоятельствам, так как обоснованность и законность проведения санитарно-оздоровительных мероприятий в виде сплошной рубки лесных насаждений в заказнике «Туколонь» объективно подтверждается всеми имеющимися документами. Назначение санитарной рубки основывалось на предписании ФБУ «Рослесозащита» и, самое главное, на законодательстве РФ», — заявил губернатор.

Он попросил обратить внимание на сложившуюся ситуацию и предпринять все меры по обеспечению законного и обстоятельного разбирательства в данном деле.

Примерно в таком же ключе изложена петиция, опубликованная на сайтеминистерства лесного комплекса Иркутской области. К ней приложены подписные листы с копиями более 1300 подписей. В этой петиции авторы уже напрямую обращаются к российскому президенту Владимиру Путину.

«Нижеподписавшиеся также выступают за проведение независимого и объективного расследования, поскольку считают, что сложившаяся ситуация похожа на политическую манипуляцию. Необходимо отметить, что Сергей Васильевич никогда не замалчивал происходящее в заказнике «Туколонь». Всегда приглашал всех желающих к открытому освещению информации о состоянии лесных насаждений, расположенных на территории заказника. Сергей Васильевич показал себя очень грамотным руководителем», — сказано в обращении.

Там же приведены достижения, которых под руководством Сергея Шеверды достигло «лесное» министерство Приангарья. К ним, в частности, отнесено то, что:

«Иркутская область является абсолютным лидером среди субъектов с развитым лесным комплексом в абсолютном выражении как по показателям заготовки древесины, так и по вкладу в экономику области и по занятости населения».

Также утверждается, что под руководством Шеверды Иркутская область в 2018 году установила абсолютный рекорд по снижению незаконных рубок (показатель достиг 48%), и что это стало возможным после внедрения министром системы маркировки древесины. Помимо этого, сказано, что налоговые отчисления от заготовки древесины увеличились с 3 до 10 миллиардов рублей. Из других аргументов приведены, в частности, ссылки на слова российского вице-премьера Дмитрия Медведева об успешности работы иркутского лесного ведомства.

В заключении главу России просят «взять под личный контроль ситуацию для проведения качественного, объективного и независимого расследования с обязательным привлечением авторитетных специалистов лесного хозяйства» и «принять личное участие в решении вопроса о прекращении информационной атаки на министра до принятия окончательного решения по уголовному делу».

Напомним, в марте 2018 года Байкальская природоохранная прокуратура заявила о вскрытых фактах уничтожения уникальной природы регионального заказника «Туколонь», расположенного вдоль реки Киренга в Иркутской области. Известно, что данная местность входит в зону атмосферного влияния Байкальской природной территории и является уникальным местом обитания северных оленей, лося, изюбря и косули, а также редких видов птиц — серый журавль, черный аист, клоктун.

«Особо ценный реликтовый лес на площади 116 гектаров вырублен сплошным способом под видом санитарных (оздоровительных) рубок. В результате указанных действий лесному фонду Российской Федерации причинен ущерб на сумму более 880 млн рублей. Благодаря вмешательству прокуратуры остановлена запланированная вырубка леса на площади 500 гектаров», — заявили в прокуратуре.

Следователи выяснили, что особой пикантности данному вопросу придала ликвидация Службы по охране и использованию животного мира — той организации, с которой назначение санитарно-оздоровительных мероприятий в заказнике не было согласовано.

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Результаты прокурорской проверки и стали поводом для того, чтобы СУ СК РФ по Иркутской области возбудило уголовное дело. 6 июня 2019 года министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда, будучи в отпуске, был задержан в московском аэропорту «Шереметьево» и этапирован в Иркутск.

По версии следствия, возбудившего в отношении чиновника уголовное дело в соответствии с п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий»), министр знал, что оснований для сплошной санитарной рубки на территории государственного природного заказника регионального значения «Туколонь» нет, но не принял мер к прекращению незаконной рубки.

Байкальская природоохранная прокуратура Байкальской природоохранной прокуратурой были вскрыты факты уничтожения уникальной природы регионального заказника «Туколонь»

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Уже на следующий день Кировский районный суд Иркутска поддержал ходатайство следствия и избрал министру меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. 17 июня представителям защиты Сергея Шеверды не удалось обжаловать данное решение в Иркутском областном суде, чиновник оставлен под стражей до 5 августа (тем не менее адвокаты намерены добиваться изменения меры пресечения для своего подзащитного в президиуме областного суда).

Тем временем прокуратура Иркутской области настаивает на том, чтобы губернатор Иркутской области Сергей Левченко уволил министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду с формулировкой «в связи с утратой доверия».