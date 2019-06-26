Москва, 26 июня, 2019, 07:25 — ИА Регнум. Модернизация производства Шкаповского газоперерабатывающего предприятия позволит увеличить переработку углеводородного сырья на 36% — со 168 тыс. до 225 тыс. тонн в год, сообщила пресс-служба Роснефти.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Разработанная на предприятии программа предполагает техническое перевооружение действующих мощностей, внедрение цифровых решений и передовых технологий, а также повышение экономической эффективности производства.

В Роснефти отметили, что газопереработка обеспечила существенное улучшение экологической обстановки на западе Башкирии.

Шкаповское газоперерабатывающее предприятие — дочернее общество АНК «Башнефть» (входит в состав НК «Роснефть»). По итогам работы в 2018 году переработало более 118 тыс. тонн широких фракций легких углеводородов и 52 млн кубометров попутного нефтяного газа. Предприятие перерабатывает попутный нефтяной газ, добываемый на западных и юго-западных месторождениях Башкирии.

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