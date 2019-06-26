Хабаровск, 26 июня, 2019, 05:43 — ИА Регнум. Многодетные семьи и получатели бесплатных гектаров на Дальнем Востоке смогут получить ипотеку под 2% годовых, без первоначального взноса. Соответствующий документ разрабатывается в правительстве РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В правительстве РФ разрабатывается механизм предоставления льготной ипотеки для строительства, покупки и ремонта жилья для отдельных категорий дальневосточников. Как сообщил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, получить ипотеку граждане смогут под 2% годовых и без первоначального взноса, на 20 лет. Это в 4,8 раза меньше, чем в среднем по рынку.

По словам Трутнева, пока льготная ипотека предусмотрена только для двух категорий граждан — многодетных семей и получателей дальневосточных гектаров.

Как сообщало ИА REGNUM, Дальний Восток стал аутсайдером в России по строительству нового жилья. Провалы сразу в 7 из 11 регионов ДФО — Приамурье, ЕАО, Забайкалье, Хабаровском крае, на Камчатке, Колыме и Чукотке. Выросли показатели строительства нового жилья в Приморье, Якутии и на Сахалине.