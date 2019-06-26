Кубинка, Московская область, 26 июня, 2019, 05:35 — ИА Регнум. Серийный ударный вертолет Ми-28НМ «Ночной охотник» впервые представили публике на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» в подмосковной Кубинке. Об этом сообщила пресс-служба холдинга «Вертолёты России».

Yevgeny Volkov Вертолёты Ми-28Н

Винтокрылая машина получила двойной комплект управления, оборудование для увеличения дальности поражения целей и расширенный состав вооружения. Вертолёт оснащается новейшим комплексом бортового радиоэлектронного оборудования, новыми системами ночного видения, которые позволяют выполнять операции круглосуточно и распознавать цели на больших дистанциях.

Генеральный директор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский отметил, что модернизация вертолётов проводилась с учётом опыта боевого применения.

Международный военно-технический форум «Армия» проводится в подмосковном парке «Патриот» с 2015 года. Мероприятие является ключевым событием для оборонно-промышленного комплекса России, участие в нём принимают делегации, представляющие порядка 120 стран, в том числе более 40 министров обороны.

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