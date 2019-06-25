На форуме «Армия-2019» показали проект «авианосца-катамарана»

Кубинка, Московская область, , 21:00 — REGNUM «Крыловский государственный научный центр» представил на форуме «Армия-2019» проект лёгкого авианосца-полукатамарана, сообщает 25 июня телеканал «Звезда».

По словам исполняющего обязанности генерального директора ФГУП «Крыловский государственный научный центр» Павла Филиппова, форма корпуса типа «полукатамаран» позволила конструкторам при сохранении относительно небольшого водоизмещения порядка 44 тысяч тонн оснастить корабль палубой, площадь которой на 25−30% больше чем у авианосцев аналогичного размера.

Кроме того, такие габариты позволяют обойтись без применения атомной силовой установки.

Также Павел Филиппов сообщил, что «Крыловский центр» представил на форуме «Армия-2019» три проекта авианесущих кораблей с разными типами силовых установок и разной комплектацией авиакрыла.

Напомним, на сегодняшний день ВМФ России располагает единственным авианесущим кораблём — тяжёлым авианесущим крейсером «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов».

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