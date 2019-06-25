Москва, 26 июня, 2019, 00:51 — ИА Регнум. Роспотребнадзор может ввести запрет на поставки в Россию вина из Грузии. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Грузинское вино

По информации издания, государственные органы начали запрашивать у торговых сетей сведения о доле грузинских вин в ассортименте. Отмечается, что неформальные запросы поступали как от Роспотребнадзора, так и от Минсельхоза. Источники не исключают, что эти опросы могут быть связаны с подготовкой к введению запрета на импорт данной продукции.

Согласно данным Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА), в период с января по апрель текущего года Грузия занимала второе место среди стран — импортёров тихих вин в Россию и имела долю 17%. В целом же грузинские вина занимают приблизительно 7,5% российского рынка.

Как передавало ИА REGNUM, днём ранее Роспотребнадзор уже сообщил об усилении контроля за качеством алкогольной продукции из Грузии. В ведомстве отметили, что за последние годы количество грузинского алкоголя, не соответствующего обязательным требованиям, увеличилось почти в три раза.

Речь шла в том числе о винах производства «Багратиони-1882», «Болеро энд Компани», «Кахетинское Традиционное Виноделие», «Бадагони», «Дом Грузинского Вина», «Корпорация Грузинское Вино», «Компания Грузинских Вин и Алкогольных Напитков» и «Батоно».