Москва, 25 июня, 2019, 22:09 — ИА Регнум. 20 июня в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941−1945 гг. на Поклонной горе прошло Общее собрание Российского исторического общества (РИО). Среди основных тем заседания — 80-летие начала Великой Отечественной войны, 75-летие Великой Победы и освобождения стран Центральной и Восточной Европы от нацизма.

Собравшиеся также обсудили ход реализации проведённых и запланированных мероприятий, приуроченных к этим событиям, рассмотрели вопросы текущей деятельности Российского исторического общества, были ознакомлены с обновленным Историко-культурным стандартом (на основании которого пишутся современные учебники по истории для школ и общеобразовательных учреждений), приняли в свои ряды новых российских и иностранного членов организации.

Открывая собрание, председатель Российского исторического общества, глава фонда «История Отечества» С. Е. Нарышкин, отметил, что «память о войне всегда очень конкретна. Прежде всего, это память о людях, живших в это непростое время, — о тех, кто сражался на фронтах, жил и работал в тылу, находился на оккупированных территориях, в концлагерях, о партизанах, сотрудниках советской внешней разведки. Истории этих людей бережно хранятся в каждой семье и передаются из поколения в поколение. Я убеждён в том, что в канун 75-летия Великой Победы эта тема должна стать основным приоритетом Российского исторического общества и всех его отделений».

Выступившие перед собравшимися членами РИО, в т. ч. представителями региональных подразделений Общества, директор Института российской истории РАН Ю. А. Петров, директор Института Европы РАН А. А. Громыко, ректор МГИМО академик А. В. Торкунов остановились на современном состоянии историографии Великой Отечественной и Второй мировой войн, в том числе о «серьёзном накале страстей» вокруг проблемы подписания Договора о ненападении между Германией и Советским Союзом, объективно необходимом в условиях отказа лидеров Англии и Франции создать систему коллективной безопасности в Европе накануне войны, роли СССР в освобождении стран Европы от нацизма, необходимости достойно отметить 75-летие Победы над Германией.

Академик РАН А. О. Чубарьян в этой связи рассказал о предстоящей в сентябре с. г. международной научной конференции Ассоциации директоров институтов истории стран СНГ, в том числе с возможным участием представителей Грузии и Украины. «Я думаю, — сказал академик Чубарьян, — что мы имеем возможность поставить главный вопрос на этом заседании: совместно отметить в следующем году 75 лет Победы».

Первым итогам обучения по новому Историко-культурному стандарту, принятому в 2014 году, были посвящены выступления помощника президента Российской Федерации А. А. Фурсенко и руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки С. С. Кравцова.

При всей важности поднятых докладчиками в выступлениях проблем, у меня, как участника этого важного для исторической науки и практики форума, вызвало недоумение то, что ни в одном выступлении не прозвучало упоминания о том, что в 1945 году Советский Союз не только внес решающий вклад в разгром нацистской Германии, но и, по сути, поставил победную точку в войне против милитаристской Японии, принудив ее менее чем за три недели к капитуляции перед союзниками по Антифашистской коалиции. Это стало возможным в результате проведения советскими войсками и силами флота под главнокомандованием прославленного Маршала Советского Союза А. М. Василевского Маньчжурской стратегической наступательной операции, Сахалинской наступательной операции и Курильской десантной операции (8 августа — 2 сентября 1945 года), обеспечивших освобождение от японской оккупации и колонизации Северо-Восточного Китая и Северной Кореи, а также возврат в лоно России Южного Сахалина и Курильских островов.

Не обнаружил я упоминания о Дне Победы над Японией и в документах, розданных участникам Общего собрания, в том числе и в проекте «Приоритетные темы работы Российского исторического общества».

Все это подвигло меня направить в Президиум собрания записку следующего содержания:

«Уважаемые члены Президиума Общего собрания РИО!

Абсолютно неожиданно, а может быть неслучайно именно сейчас, я на днях получил вполне удовлетворительный официальный ответ от правовиков Совета Федерации Федерального Собрания РФ на мой давний запрос о правовой силе Указов Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 г. и 7 мая 1947 г., определивших «3 сентября днем всенародного торжества — праздником Победы над Японией».

В этом официальном ответе законодательного органа четко подтверждается, что положение Указов Президиума Верховного Совета СССР о празднике 3 сентября — Дне Победы над Японией до сих пор имеет силу, и ни одно законодательное решение Российской Федерации его не отменяло (Указом 1947 года был изменен лишь статус этого праздничного дня — с нерабочего дня в день рабочий).

Возникает вопрос, а почему в 1993 г. этот праздник не включен в список Памятных дат нашего Отечества и более 15 лет никак не отмечается на официальном уровне? Считаю, что эту ситуацию нужно исправлять и продумать на законных основаниях комплекс солидных мероприятий к 3 сентября 2020 года — 75-летию Победы над Японией, в ускорение которой на 1−1,5 года, по американским оценкам тех лет, Советский Союз внес решающий вклад. Считаю также, что в том же году необходимо широко отметить 125-летие со дня рождения Маршала Советского Союза А. М. Василевского (30 сентября).

Готов дать краткую информацию по данному вопросу Общему собранию.

Член Научного совета Российского военно-исторического общества д. и. н., проф., заслуженный деятель науки Российской Федерации Вячеслав Петрович Зимонин».

К сожалению, в ходе основной дискуссии Президиум собрания не смог (или не захотел) предоставить мне слово. Однако, когда стал обсуждаться документ «Приоритетные темы работы Российского исторического общества», я все же выступил с конкретными предложениями по проведению достойных мероприятий по названным в записке юбилеям.

Выступление автора данной статьи с предложением включить в план работы РАО на 2019−2020 годы комплекса мероприятий по празднованию 75-летия Победы над Японией и 125-летия со дня рождения маршала А. М. Василевского.

Признателен С. Е. Нарышкину за то, что после его обращения к участникам Общего собрания и получения их одобрения, он объявил, что мои предложения принимаются.

Рад, что в отчете об Общем собрании РИО, опубликованном в электронном журнале «Мир истории» помещена информация и о том, что «в ходе собрания были приняты решения внести в план РИО 75-летие Дня Победы над Японией и 125-летие маршала А. М. Василевского».

Считаю однако, что и Российскому историческому обществу, и всем неравнодушным к военной истории Отечества предстоит большая работа для того, чтобы придать намечаемым мероприятиям как государственный, так и международный характер.