Москва, 25 июня, 2019, 20:17 — ИА Регнум. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации прокомментировало информацию организации «Трансперенси Интернешнл — Россия», которая сообщила о командировочных расходах некоторых российских чиновников, в частности главы Минпромторга Дениса Мантурова. Соответствующее сообщение распространила сегодня, 25 июня, пресс-служба Минпромторга.

Kremlin.ru Денис Мантуров

Напомним, что «Трансперенси Интернешнл — Россия» заявила, что министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в 2017 году во время поездки в Мексику останавливался в президентском номере отеля в городе Мехико стоимостью 478 782 рубля в сутки. Кроме того, в 2016 году во время поездки в Китай Мантуров остановился в гостинице в Шанхае, где сутки проживания министра обходились российскому бюджету в 1 388 702 рубля.

В Минпромторге не видят никаких проблем в связи с такими крупными тратами бюджетных средств. Более того, в ведомстве заявили, что расходы по найму жилья для некоторых категорий чиновников вообще ничем не ограничены.

Также в министерстве заметили, что все расходы министерства, включая командировочные, согласовываются при составлении проекта бюджета на соответствующий год, а также проходят проверку Счетной палаты России.