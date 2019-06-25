Лондон, 25 июня, 2019, 18:23 — ИА Регнум. Золото растет в цене — в ходе торгов фьючерс на драгоценный металл достиг максимального значения за шесть лет, 25 июня передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Золото

В настоящий момент унция золота поднялась в цене на $16,55 (1,17%), до $1434,75. Ранее в ходе торгов цена на золото достигла $1442,15 за унцию.

За месяц золото выросло в цене более чем на 10% — ещё в конце мая унция золота стоила менее $1300.

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