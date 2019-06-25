Москва, 25 июня, 2019, 18:25 — ИА Регнум. В первом квартале 2019 года Россия смогла увеличить объём выручки от экспорта газа за границу. Соответствующие данные содержатся в отчётах Центрального банка (ЦБ) России.

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Так, за первые три месяца 2019 года объём экспортированного за границу природного газа составил 61,5 миллиардов кубометров. В количественном выражении по сравнению с первым кварталом 2018 года объёмы сократились на 300 млн кубометров. В то же время стоимость проданного газа составила более 14 млрд долларов США, в то время как годом ранее этот показатель составлял всего 12,7 млрд долларов.

Причём РФ удалось нарастить экспорт не только природного, но и сжиженного газа (СПГ). В данном случае рост отмечен как в количестве продаваемого газа, так и в стоимости. Так, за первый квартал из России было экспортировано 11,7 млн кубических метров СПГ, в то время как годом ранее этот показатель составлял 9,8 млн кубометров. Общая стоимость экспортированного Россией СПГ за год выросла примерно в полтора раза — с 1,3 млрд до 1,9 млрд долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, в случае, если правительство РФ не продлит заморозку цен на моторное топливо, подорожать может не только бензин, но и сжиженный газ.