Архангельск, 25 июня, 2019, 17:35 — ИА Регнум. Изменение климата привело к учащению опасных явлений в Арктике. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM рассказала профессор РАН Ирина Репина.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

«Исследования показывают большую вероятность возрастания частоты повторяемости опасных гидрометеорологических явлений в Арктике при современных изменениях климата. Уменьшение ледяного покрова привело не только к положительным моментам — открытию Севморпути и доступа к полезным ископаемым, но и к учащению опасных явлений, — рассказала Репина. — Возросла «нервозность» арктического климата: в частности, повысилась опасность образования мезоциклонов. Если раньше они наблюдались в Баренцевом и Карском морях, то сегодня они получили распространение по всей траектории Севморпути, в том числе в перспективных зонах полезных ископаемых».

По словам Ирины Репиной, в ближайшее время тенденция увеличения опасных явлений в Арктике сохранится.

«Пока уменьшается состояние ледяного покрова, «нервозность» климата будет только увеличиваться», — заявила она.

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