К концу века аномальная жара в Арктике будет наблюдаться раз в три года

Архангельск, , 14:17 — REGNUM Периоды аномальной жары в арктических регионах к концу века могут участиться многократно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор программы «Климат и энергетика», член общественного совета Росгидромета Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин.

«Периоды жары в арктических регионах — НАО, ЯНАО и Чукотском АО, — которые длятся 30−40 дней, до недавних пор фиксировались раз в 30 лет. К концу века, по худшему сценарию, если повышение температуры в Арктике достигнет 5 градусов, их частота может достигнуть раз в три года», — сказал Кокорин.

Что касается кратких вспышек повышения температур, то их частота также растет.

«Волны жары (аномальное повышение температуры длительностью до 6 дней — ред.) с 1961 по 1990 гг на этой территории встречались раз в пять лет. Сейчас — раз в два года. В 30-е годы их частота может увеличиться вдвое», — заявил Алексей Кокорин.

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