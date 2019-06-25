Москва, 25 июня, 2019, 16:45 — ИА Регнум. Пособия для детей в возрасте от полутора до трёх лет будут повышены, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам демографии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Повышение затронет малообеспеченные семьи с детьми в данной возрастной категории.

«Они будут ежемесячно получать более 10 тыс. рублей на одного ребёнка вместо прежних 50 рублей», — сказал глава правительства.

Премьер-министр напомнил, что этот вопрос поднимался во время «прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным.

Медведев также отметил, что в сфере демографии у России есть две принципиальные цели — добиться естественного прироста численности населения и увеличить продолжительность жизни до 78 лет к 2024 году.