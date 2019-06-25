Москва, 25 июня, 2019, 13:32 — ИА Регнум. Москва считает позитивным шагом резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая возвращает права делегации из России. Об этом 25 июня заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Он отметил, что большинство делегаций проголосовало за эту резолюцию.

«Важно, что делегации, проголосовавшие за эту резолюцию, а они составили большинство, четко заявили, что права, которые возвращаются Российской Федерации, не могут быть оспорены», — сообщил Лавров.

Он добавил, что попытки подорвать процесс возврата России в ПАСЕ продолжаются и «будут продолжаться сегодня и завтра».

Читайте также: Делегация Украины остановит работу в ПАСЕ в знак протеста против РФ — СМИ