Хасавюрт, Дагестан, 25 июня, 2019, 13:02 — ИА Регнум. Крупная партия санкционной рыбы из Норвегии была обнаружена госинспекторами в дагестанском Хасавюрте, близ одного из рынков города. Замороженную сельдь массой 986 кг сожгли в утилизационной печи в присутствии понятых, сообщили ИА REGNUM 25 июня в пресс-службе республиканского управления Россельхознадзора.

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В отношении нарушителей, продававших запрещенную к ввозу в Россию продукцию, составлены административные протоколы. Напомним, в конце декабря 2018 года в городе Хасавюрте также была уничтожена партия замороженной норвежской сельди. Тогда груз массой около 800 кг был задержан на одном из въездных постов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта в Дагестане, на федеральной трассе «Кавказ», инспекторами Россельхознадзора были конфискованы 157 ящиков с польскими яблоками. Санкционная продукция, общий вес которой составил более 1,7 тонны, была уничтожена на мусорном полигоне в Махачкале.