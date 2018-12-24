Крупную партию санкционной рыбы из Норвегии уничтожили в Дагестане

Махачкала, , 17:06 — REGNUM Около 800 кг санкционной замороженной сельди из Норвегии задержали на одном из въездных постов в городе Махачкале. Продукция, запрещенная для ввоза и продажи в России, была изъята и сожжена в утилизационной печи в городе Хасавюрте, сообщили ИА REGNUM 24 декабря в пресс-службе управления Россельхознадзора по Дагестану.

В отношении водителя автомобиля, перевозившего санкционную рыбу, составлен протокол об административном правонарушении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в марте 2018 года в Дагестане было задержано и уничтожено около 1,4 тонны санкционных яблок из Польши, а в декабре — почти 1,2 тонны яблок и груш из Италии. Фрукты перевозились в столицу региона для продажи на сельскохозяйственных рынках.

Всего за 11 месяцев 2018 года в Дагестане выявили и уничтожили около трех тонн санкционной продукции. За весь 2017 год, к сравнению, этот показатель достиг лишь полтонны.

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