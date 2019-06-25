Москва, 25 июня, 2019, 12:11 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал «начать проверки грузинских предпринимателей, и нелегалов отправить домой», передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня. Также он настаивает на запрете денежных переводов из России в Грузию.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

У Грузии, по мнению депутата Госдумы, нет будущего без России.

«Многие грузины сами недовольны, что мы не убрали в их стране проамериканский режим в 2008 г., потому что понимают, что будущего у Грузии без России нет. Поэтому они и пришли к нам сами 200 лет назад», — говорит он.

«Сейчас Грузии грозит раздел между соседями, и от страны останутся только хачапури. Их и так уже можно поесть везде от Москвы до Нью-Йорка», — заключил Жириновский.

Экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила, что в финансовых потерях Грузии из-за ухода российских туристов виноваты власти республики и силы, подконтрольные Михаилу Саакашавили.