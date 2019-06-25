Москва, 25 июня, 2019, 09:06 — ИА Регнум. Сбербанк с 25 июня запустил сервис денежных переводов с кредитных на дебетовые карты между своими клиентами, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу банка.

(сс)zoosnow Карта

Отмечается, что возможность перевода денег появилась в веб-версии «Сбербанк Онлайн», позже услуга будет доступна для пользователей мобильного приложения.

Комиссия за переводы составляет 3%, но не менее 390 рублей. На переводы кредитных средств не распространяется беспроцентный период.

Как сообщало ИА REGNUM, Сбербанк с 11 июня запустил сервис переводов с получением в банкомате наличных без карт. Для перевода необходимо знать ФИО получается и номер мобильного телефона. Для получения денег необходимо указать код из СМС-сообщения. Комиссия составляет 1,5% от суммы, минимум 30 рублей и не более 1 тыс. рублей.

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