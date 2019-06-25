Москва, 25 июня, 2019, 08:43 — ИА Регнум. Этой ночью в Страсбурге достигнут первый, но от этого не менее важный результат, отметил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.

Вадим ДОЛГАНОВ Парламентская ассамблея Совета Европы

«Пожалуй, впервые за последние пять лет агрессивному, хорошо отмобилизованному и не чурающемуся передёргиваний, а порой и откровенной лжи антироссийскому меньшинству не удалось навязать ПАСЕ «единственно верную точку зрения», — написал парламентарий в Facebook.

Он также отметил, что первый день июньской сессии ПАСЕ войдёт в ее историю несколькими рекордами. Обсуждение вопроса «Совершенствование процесса принятия решений Парламентской ассамблеи относительно полномочий и голосования» продолжилось почти до часа ночи по местному времени; выступило около семидесяти депутатов; рассмотрено более 220 поправок.

«Но главной отличительной чертой дискуссии стала беспрецедентная поляризация мнений и такой же накал страстей. Ведь, несмотря на отсутствие в тексте доклада упоминания какой-либо страны, она свелась к теме России — быть или не быть ей в ПАСЕ», — указал Косачёв.

Сегодня — второй из трёх дней определения параметров возможного возвращения российской делегации в ПАСЕ.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии, но возможность оспаривания ее полномочий сохраняется. Соответствующую резолюцию ассамблея приняла в ночь на 25 июня.