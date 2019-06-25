Пекин, 25 июня, 2019, 04:51 — ИА Регнум. Представители делегаций Китая и Соединенных Штатов провели телефонные переговоры по вопросам торговли. Со стороны Китая в переговорах участвовал вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, с американской — глава минфина США Стивен Мнучин, сообщает агентство «Синьхуа».

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Сообщается, что в ходе переговоров стороны договорились и дальше содействовать продвижению диалога для разрешения торговых споров между странами. Также в ходе беседы Мнучин и Лю Хэ обменялись мнениями по торговым вопросам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее источник в Белом доме США заявил, что американского лидера Дональда Трампа устроит любой результат встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20 в Осаке. По его словам, Трамп в любом случае сможет увидеть, далеко ли продвинулся Китай с момента последний торговых консультаций.