Вашингтон, 25 июня, 2019, 03:16 — ИА Регнум. Сотрудники погранслужбы США обнаружили мертвую девушку и троих детей возле реки Рио-Гранде, по которой проходит граница американского штата Техас и Мексики, передает телеканал CBS.

Tomascastelazo Стена на границе США и Мексики

По предварительным данным, они погибли от жары и обезвоживания. Телеканал отмечает, что тела были найдены недалеко от места возведения нового участка пограничной стены, на строительство которого Пентагон ранее выделил около миллиарда долларов США.

Напомним, в декабре 2018 в Соединенных Штатов вызвала широкий общественный резонанс смерть семилетней девочки из Гватемалы, которая вместе с группой других мигрантов пыталась незаконно проникнуть на американскую территорию. По версии правозащитников, ребенок умер от обезвоживания и высокой температуры.