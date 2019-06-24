Страсбург, Франция, 25 июня, 2019, 02:22 — ИА Регнум. Парламентская ассамблея Совета Европы на заседании в Страсбурге одобрила изменения в регламенте, открывающие путь к возвращению российской делегации, и официально пригласила представителей России принять участие в июньской сессии ассамблеи.

PPCOE Пленарное заседание ПАСЕ

В ходе голосования соответствующую резолюцию поддержали 118 парламентариев, 62 высказались против, ещё десять воздержались.

«Пригласить парламенты государств — членов Совета Европы, которые в настоящее время не представлены делегациями в ассамблее (Россия и Босния и Герцеговина — ИА REGNUM), представить полномочия своих представителей и их заместителей на июньской сессии ассамблеи», — говорится в документе.

Уточняется, что заявки должны быть представлены ПАСЕ для утверждения на следующем заседании после их представления.

Ранее стало известно, что ПАСЕ отклонила более 200 поправок к проекту резолюции, внесённых украинской делегацией с целью затянуть принятие документа.