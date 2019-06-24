Висбаден, Германия, 25 июня, 2019, 01:49 — ИА Регнум. Сразу две неразорвавшихся снаряда времён Великой отечественной войны были обнаружены 24 июня в немецкой федеральной земле Гессене, передаёт Die Welt.

Hessen.de Крепость Заальбург в Гессене

По информации издания, в непосредственной близости друг от друга находились 250-килограммовая бомба немецкого производства и американский снаряд весом около 50 килограммов.

Сообщается, что в целях безопасности из домов в прилегающем районе были эвакуированы свыше 2,5 тысячи жителей. После этого один из снарядов был уничтожен посредством контролируемого взрыва, а другой был обезврежен сапёрами.