Екатеринбург, 24 июня, 2019, 22:05 — ИА Регнум. В свердловской Верхней Салде устранили перебои с вывозом твёрдых коммунальных отходов. Об этом 24 июня губернатору области Евгению Куйвашеву заявил глава регоператора «Рифей» Фёдор Потапов.

(сс) cocoparisienne Пакет с мусором

«Рифей» работает на севере Свердловской области. Верхняя Салда — один из городов, которые входят в сферу его деятельности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июня на «прямую линию» с Владимиром Путиным поступил сигнал о том, что в этом городе отмечаются сбои с вывозом ТКО. Ситуацию на свой контроль взял Евгений Куйвашев. По его поручению 21 июня город посетил заместитель областного министра энергетики и ЖКХ Егор Свалов.