Москва, 25 июня, 2019, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 25 июня, в Госдуме пройдет заседание Совета по развитию городских территорий и общественных пространств, сообщает ИА REGNUM. В мероприятии примут участие депутаты Государственной думы, представители общественных организаций, архитекторы, а также специалисты в области развития территорий.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительная площадка

Мероприятие пройдет под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Основными темами обсуждения станут вопросы соответствия действующих нормативов жилищного строительства современным требованиям к качеству и комфорту домов и окружающих их территорий, реализации национального проекта «Жилье и городская среда», использования современных технологий при строительстве домов и благоустройстве городских территорий.