Вашингтон, 24 июня, 2019, 20:31 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп объявил о введении «жестких санкций» против высшего руководителя (рахбара) Исламской Республики Иран аятоллы Хаменеи. Соответствующий указ глава США подпишет сегодня, 24 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Али Хаменеи

Трамп пояснил, что санкции призваны ограничить доступ высшего руководства Ирана к финансовым инструментам. Президент США также пообещал наращивать давление на Тегеран и в очередной раз подчеркнул, что Исламская Республика «никогда не должна получить ядерное оружие».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США в последние годы постоянно используют политику санкций в отношении неугодных им стран. Политика эта не приносит желаемых результатов, тем не менее в Вашингтоне ничего другого придумать не смогли.

Тем не менее персональные санкции против лидеров других государств США вводят крайне редко, так как это считается крайней мерой.